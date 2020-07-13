

На сайте Президента Украины зарегистрировали петицию «О запрете фосфатных моющих средств для улучшения состояния водных объектов Украины» (текст).

В петиции предлагается разработать проект закона, где будут предусмотрены:

действенные правовые механизмы контроля за отсутствием соединений фосфора в представленной на рынке продукции;

действенные правовые механизмы контроля за отсутствием соединений фосфора в представленной на рынке продукции; ощутимая для производителей и импортеров ответственность за нарушение закона и эффективные процедуры привлечения к такой ответственности;

ощутимая для производителей и импортеров ответственность за нарушение закона и эффективные процедуры привлечения к такой ответственности; мероприятия, которые будут стимулировать производство и использование экологически дружественных моющих средств;

мероприятия, которые будут стимулировать производство и использование экологически дружественных моющих средств; методы регулирования, которые позволят предотвратить установление необоснованно высоких цен на бесфосфатную бытовую химию

Новое законодательство, по мнению авторов инициативы, позволит существенно ослабить цветения воды в водных объектах и ​​улучшить состояние окружающей природной среды по всей территории Украины.

Фосфаты, содержащиеся в стиральных порошках, средствах для мытья посуды и уборки, попадают в поверхностные водоемы со сточными водами и фактически становятся удобрением, которое способствует ускоренному росту сине-зеленых водоростей.За оценкам экологов концентрация фосфатов, которые поступают со сточными водами на очистные сооружения водоканалов перед сбросом в водоемы, превышает нормативы сбросов в 5 — 6 раз. Большинство очистных сооружений не способны качественно очистить воду при наличии сверхурочных концентраций химических веществ. Отмирая, сине-зеленые водоросли поглощают кислород и выделяют токсичные вещества. Как следствие — от недостатка воздуха гибнет рыба и страдают другие представители водной фауны. Катастрофически снижается пригодность воды для питьевых и рекреационных потребностей населения, возрастает риск распространения инфекционных болезней среди посетителей пляжей, теряется туристическая привлекательность водных объектов, — сказано в тексте петиции.

В тексте также указано, что европейский рынок уже лишен моющих средств, содержащих фосфаты с 2013 года, а в Японии применения фосфатов в стиральных порошках прекратили еще в 1976 году.



Если инициатива соберет 25 000 подписей, Владимир Зеленский должен будет ее рассмотреть.