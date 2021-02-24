Сегодня, 24 февраля, около административного здания Главного

управления ГНС в Николаевской области состоялся пикет, организованный общественной организацией «Агро сила» по поводу проведения проверок субъектов хозяйственной деятельности, которые осуществляют хранения горючего. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГНС в Николаевской области.



Следует отметить, что руководство ГУ ГНС в Николаевской области

заблаговременно предлагало участникам акции построить общение за круглым столом. Однако, участники пикета отказались от такой формы общения.

К участникам пикета вышел и.о. начальника ГУ ГНС в Николаевской

области Дмитрий Прокофьев, который отметил что открытость, прозрачность и сервисность — основные принципы работы Главного управления ГНС в Николаевской области с бизнесом.

— Налоговая служба Николаевской области работает для

налогоплательщиков, мы — партнеры. И главное для нас, создать такие условия, чтобы добросовестный бизнес имел возможность получать максимальное количество услуг и легкость в уплате налогов и предоставлении отчетности. Понимать потребности бизнеса без непосредственного общения с ним не возможно. Именно поэтому, мы открыты к диалогу и сотрудничеству с ассоциациями и организациями, которые представляют интересы украинского предпринимательства, — отметил Дмитрий Прокофьев.



По его словам, в соответствии с нормами законодательства, аграриев

обязали получать лицензию на хранение горючего с 1 июля 2019 года. Для получения лицензий аграриям было предоставленное время, так называемый переходный период. В течение 2019 года штрафы не применялись.

Впоследствии, переходный период был продолжен еще на месяцы. В свою очередь, в результате разных причин некоторые руководители

сельскохозяйственных предприятий вовремя не оформили соответствующим образом необходимые документы. Такие факты были выявлены контролирующими органами в ходе проверок субъектов хозяйственной деятельности.

— Мы проверяем не только сельхозтоваропроизводителей. Мы проверяем всех субъектов хозяйственной деятельности, которые получали лицензии на хранение, производство, розничную торговлю топливом. Для нас нет разницы — аграрии, автотранспортные предприятия, автозаправочные станции. Мы проверяем законность осуществления этой деятельности. Так, с начала 2021

года проведено 20 фактических проверок, — отметил Дмитрий Прокофьев.



Участники акции выразили уверенность, что ситуация с получением фермерами штрафов не способствует развитию агропромышленного комплекса.

Именно поэтому, проблема требует оперативного решения и поиска

компромиссного варианта выхода из кризисной ситуации, которая случилась в сфере государственного контроля за оборотом топлива. По словам инициаторов акции, общественная организация «Агро-сила» будет настаивать на том, чтобы всем аграриям, которые на момент проверки получили лицензии, были отменены штрафы за их несвоевременное получение. В случае невыполнения двух заявленных требований, в тридцатидневный срок, протестующие будут инициировать проведение общенациональной забастовки.