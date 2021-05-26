Первая фаза судебного противостояния Николаевского глиноземного завода с псевдо-экологами из общественной организации «Стоп Шлам», которая при помощи манипуляций с экспертизами пытается отсудить у предприятия свыше 9 млрд. гривен подошла к своему промежуточному финалу. Как сообщает интернет издание inshe.tv сегодня 26 мая Заводский суд города Николаева огласил свое решение по столь морально неоднозначному спору.

Для справки:

Часть 2 статьи 23 ГК Украины предусматривает, что моральный вред может заключаться, в частности:

в физической боли и страданиях, которые физическое лицо испытало в связи с увечьем или иным повреждением здоровья;

в душевных страданиях, которые физическое лицо испытало в связи с противоправным поведением относительно его самого, членов его семьи или близких родственников;

в душевных страданиях, которые физическое лицо испытало в связи с повреждением или уничтожением его имущества;

в унижении чести и достоинства физического лица.

