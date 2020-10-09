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Главная страница » Blog » Происшествия » Пьяный водитель на Ford сбил двух парней в центре Николаева

Пьяный водитель на Ford сбил двух парней в центре Николаева

Пьяный водитель на Ford сбил двух парней в центре Николаева
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8 октября примерно в 23:20 на проспекте Центральном, напротив магазина «Сотка», водитель Ford Fusion сбил двух пешеходов. Об єтом сообщают в ГУНП в Николаевской области.

Молодые парни 21 и 18 лет пересекали проезжую часть в неположенном месте. После ДТП автомобиль скрылся с места происшествия.

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В результате аварии пешеходов с различными травмами доставили в больницу. Правоохранители начали отрабатывать прилегающую территорию и уже через несколько минут нашли автомобиль с характерными повреждениями. Машина уже без водителя стояла на пересечении улиц Потемкинской и Московской.

Полицейские разыскали водителя. Им оказался 20-летний местный житель,у него были признаки алкогольного опьянения.

Уголовное производство открыли по признакам ч. 2 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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