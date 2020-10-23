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Главная страница » Blog » Бизнес » Плательщикам Николаевщины возместили 825 млн грн НДС

Плательщикам Николаевщины возместили 825 млн грн НДС

Плательщикам Николаевщины возместили 825 млн грн НДС
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В январе — сентябре 2020 года 78 плательщикам (юридическим лицам) возмещено 824,6 млн грн налога на добавленную стоимость.

По словам и. о. начальника ГУ ГНС в Николаевской области Дмитрия Прокофьева, на сегодня отсутствуют любые возможности для манипуляций с возмещением НДС бизнесу, поскольку весь процесс стал открытым, автоматическим и понятным. Процедура возмещения налога на добавленную стоимость происходит в сроки, установленные законом. Никаких нарушений относительно сроков проведения проверок не установлено.

«За счет возмещения налога на добавленную стоимость своевременно пополняются оборотные средства субъектов хозяйственной деятельности, что гарантирует развитие и возможность наращивания объемов производства. Возмещение налога на добавленную стоимость осуществляется прозрачно, ведь электронная система делает невозможным проведение любых махинаций. Легальность бизнеса, электронный формат общения с налоговой и отсутствие рисковых операций — это те важные факторы, которые позволяют получать возмещение НДС своевременно«, — отметил Дмитрий Прокофьев.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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Елена Кораб

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