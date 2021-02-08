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Главная страница » Blog » Бизнес » Плательщики Николаевщины перечислили 497,5 млн грн ЕСВ

Плательщики Николаевщины перечислили 497,5 млн грн ЕСВ

Плательщики Николаевщины перечислили 497,5 млн грн ЕСВ
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В Главном управлении ГНС в Николаевской области сообщили, что в январе 2021 года предприятия и предприниматели Николаевской области уплатили 497,5 млн грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Такой показатель превысил поступления по ЕСВ за аналогичный период 2020 года на 40,8 млн грн или на 8,9 процентов.

По словам в. о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрия Прокофьева, рост поступлений по ЕСВ состоялся благодаря качественному администрированию налогов, сервисному обслуживанию плательщиков, а также за счет сотрудничества с работодателями региона и понимания ими приоритетности отчислений на социальные потребности.

«Налоговая служба Николаевщины и в дальнейшем будет контролировать соблюдение законодательства при выплате заработной платы и других доходов гражданам с целью выполнения возложенных заданий по обеспечению реализации государственной политики по администрированию единого взноса для своевременного осуществления пенсионных выплат и социальной помощи«, — отметил Дмитрий Прокофьев.

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Людмила Александрова

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