Сегодня Понедельник, 23 ноября, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

37 нарушений карантина выходного дня зафиксировано на Николаевщине за сутки

37 нарушений карантина выходного дня зафиксировано на Николаевщине за сутки

По предварительным данным из протоколов УИК, на выборах городского головы Николаева побеждает Александр Сенкевич, — ОПОРА

По предварительным данным из протоколов УИК, на выборах городского головы Николаева побеждает Александр Сенкевич, — ОПОРА

Плательщики Николаевщины перечислили почти 52 млн грн экологического налога

Плательщики Николаевщины перечислили почти 52 млн грн экологического налога

Антирекорд в Николаевской области — зарегистрировано 425 новых случаев COVID-19

Антирекорд в Николаевской области — зарегистрировано 425 новых случаев COVID-19

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Бизнес » Плательщики Николаевщины перечислили почти 52 млн грн экологического налога

Плательщики Николаевщины перечислили почти 52 млн грн экологического налога

Плательщики Николаевщины перечислили почти 52 млн грн экологического налога
0

За 10 месяцев 2020 года Главным управлением ГНС в Николаевской области обеспечено поступление в общий бюджет экологического налога в сумме 51,9 млн гривен. В государственный бюджет налогоплательщиками Николаевщины перечислено 31,7 млн грн, в местные бюджеты — 20,2 млн гривен.

Средства от уплаты экологического налога направляются в специальные фонды государственного и местных бюджетов и являются основным источником финансирования экологических программ, направленных на защиту окружающей среды от негативного влияния хозяйственной деятельности и рациональное использование природных ресурсов.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

Spread the love
  • 88
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Антирекорд в Николаевской области - зарегистрировано 425 новых случаев COVID-19
Next post По предварительным данным из протоколов УИК, на выборах городского головы Николаева побеждает Александр Сенкевич, - ОПОРА

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Инновационный туристический гид: в Николаеве на достопримечательностях появятся таблички с QR-кодами

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»