За 10 месяцев 2020 года Главным управлением ГНС в Николаевской области обеспечено поступление в общий бюджет экологического налога в сумме 51,9 млн гривен. В государственный бюджет налогоплательщиками Николаевщины перечислено 31,7 млн грн, в местные бюджеты — 20,2 млн гривен.

Средства от уплаты экологического налога направляются в специальные фонды государственного и местных бюджетов и являются основным источником финансирования экологических программ, направленных на защиту окружающей среды от негативного влияния хозяйственной деятельности и рациональное использование природных ресурсов.

Главное управление ГНС в Николаевской области.