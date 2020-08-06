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Плательщики Николаевской области обеспечили в бюджет почти 3,3 млрд грн ЕСВ

Плательщики Николаевской области обеспечили в бюджет почти 3,3 млрд грн ЕСВ
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В январе-июле 2020 года налогоплательщиками Николаевской области уплачено в бюджет почти 3,3 млрд грн единого социального взноса, что на 173 млн грн или на 5,6 проц. больше, чем в соответствующем периоде 2019 года.

Как сообщили в ведомстве, позитивная динамика поступлений по ЕСВ достигнута  благодаря прозрачному администрированию налогов, улучшению сервисного обслуживания плательщиков, проведению активной разъяснительной и профилактической работы с работодателями относительно повышения уровня оплаты труда наемным работникам, принятию мер по детенизации доходов и легализации занятости населения.

Напоминаем, что единый взнос на общеобязательное социальное страхование является основным источником наполнения фондов социального страхования, за счет которых финансируются государственные социальные программы, осуществляется выплата пенсий, материальной помощи  гражданам.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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Елена Кораб

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