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Главная страница » Blog » Криминал » По делу раскопок Казанковского кургана провели обыски в Кривом Роге

По делу раскопок Казанковского кургана провели обыски в Кривом Роге

По делу раскопок Казанковского кургана провели обыски в Кривом Роге
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В ходе расследования правоохранители установили, что раскопки вышеуказанного кургана осуществлялись с участием предприятия, расположенного в Днепропетровской области.

О проведении следственных действий сообщает пресс-служба полиции.

В частности, в Кривом Роге нашли фирмы, которые, вероятно, предоставляли технику для раскопок.

Там провели 11 санкционированных обысков и допросили в качестве свидетелей восемь человек. В результате следственных действий изъяли документы на технику, договор о предоставлении услуг относительно работ машинами и механизмами и тому подобное.

Напомним, по факту проведения раскопок кургана в Казанковском районе открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 298 УК Украины «Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия». Следствие продолжается, полиция круглосуточно охраняет объект.

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Алина Сидорова

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