По договору с компанией QTerminals W.L.L. Николаев получит 80 млн гривен на развитие инфраструктуры

Мэр Николаева Александр Сенкевич и генеральный директор компании QTerminals W.L.L. Невилл Биссет подписали Меморандум о взаимопонимании между Николаевским городским советом и ООО «QTerminals Olvia». Согласно документу город получит 80 млн гривен на развитие инфраструктуры. Средства будут направлены на строительство подземного путепровода в Корабельном районе. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Летом 2020 года Министерство инфраструктуры Украины и ведущий мировой оператор компания QTerminals W.L.L. (Катар) заключили договор о сдаче в концессию морского специализированного порта «Ольвия» (Николаев).

Согласно договору инвестор направит средства на улучшение инфраструктуры Николаева. Этот платеж мы предварительно договорились использовать на строительство подземного переезда под железнодорожными путями в районе проспекта Богоявленского и ул. Самойловича, — сообщил городской голова Александр Сенкевич.

По словам руководителя города, для «Укрзализниці» уже согласовано устройство второго звена железнодорожного пути. В ближайшее время будет разработана проектная документация для строительства подземного путепровода.

В будущем объемы перевалки грузов в порту «Ольвия» могут вырасти в 5 раз. Поэтому развитие инфраструктуры чрезвычайно важно. Сооружение переезда позволит жителям Корабельного района Николаева нормально передвигаться по городу, а предприятию — успешно развиваться, — говорит Александр Сенкевич.

Господин Невилл Биссет поздравил присутствующих и выразил надежду, что сотрудничество ООО «QTerminals Olvia» с муниципалитетом Николаева поспособствует модернизации и улучшению состояния инфраструктуры города.

Первое, что мы хотим сделать — помочь городскому совету построить подземный переезд в Корабельном районе. Планируем инвестировать в развитие порта «Ольвия». Это первое концессионное соглашение, заключенное с Украиной. Надеюсь, что оно станет успешнім. При этом собираемся и дальше развивать сотрудничество с городом и городским советом, — заверил генеральный директор QTerminals.

Как отметил Александр Сенкевич, к сожалению, от увеличения объемов перевалки грузов в портах города бюджет Николаева не получит никакой выгоды.

Местные бюджеты не получают дополнительных отчислений от деятельности портов. Поэтому я рассчитываю, что Вы станете нашим лоббистом в Верховной Раде Украины, на встречах высокого уровня. Вопрос в том, чтобы сборы, которые компания будет платить в государственный бюджет, направлялись и на развитие инфраструктуры у вашего порта.