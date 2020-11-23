В ходе второго тура выборов городского головы Николаева ОПОРА фиксировала незначительные нарушения, которые не повлияют на общий результат. Об этом на пресс-конференции сообщил координатор наблюдения ГС ОПОРА Дмитрий Баштовой.

По данным ОПОРЫ, собранными из территориальных избирательных комиссий, в день повторного голосования участки посетили 90 954 избирателей, что составляет 25,94% от общего количества зарегистрированных.

Во время голосования сеть ОПОРА фиксировала нарушения избирательного законодательства. В частности на пяти избирательных участках наблюдатели зафиксировали отсутствие пандусов для маломобильных групп населения. На участке № 480785 избирательнице с младенцем не позволили проголосовать. Также ОПОРА зафиксировали три случая вероятного фотографирования бюллетеня.

Кроме этого ОПОРА зафиксировала скрытую агитацию за кандидатов на должность городского головы на носителях наружной рекламы. Билборды, которые, вероятно, агитировали за Владислава Чайку и Александра Сенкевича, размещались в разных районах города.

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Еще одно нарушение зафиксировано ОПОРОЙ — внесение недостоверных сведений в протокол, а именно даты подписания. Также члены комиссий намеренно затягивали заседание до 00.00, чтобы получить дополнительную суточную выплату.

Процесс приема протоколов происходил без нарушений и быстро. Корабельная районная в городская ТИК около двух ночи первой приняла все протоколы УИК. К семи утра все комиссии завершили прием протоколов. Уточненных протоколов было мало, никаких решений о пересчете комиссии не принимали. Все комиссии сделали техническую паузу до 17.00 для установления итогов голосования.

По предварительным данным из протоколов УИК побеждает Александр Сенкевич.

Также координатор наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Николаевской области прокомментировал заявление одного из кандидатов о необходимости пересчета голосов. «Согласно избирательному законодательству не допускается пересчет бюллетеней после приема протоколов и избирательной документации территориальными комиссиями. Это возможно только в случае, когда результаты выборов будут обжалованы в судебном порядке, и суд назначит пересчет голосов на избирательных участках. Однако для этого должны быть веские основания», — подчеркнул Дмитрий Баштовой.