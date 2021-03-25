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Главная страница » Blog » Общество » По примеру Днепра: в Николаеве начали работать над парковочной системой

По примеру Днепра: в Николаеве начали работать над парковочной системой

164n - По примеру Днепра: в Николаеве начали работать над парковочной системой
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Распоряжением городского головы Александра Сенкевича в марте 2021 года была создана рабочая группа, которая займется организацией системы парковочного пространства. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Специалисты решили основательно изучить опыт Днепра, который первым в Украине внедрил такую ​​службу контроля и наладил использования в работе цифровых технологий.

164116 768x1024 - По примеру Днепра: в Николаеве начали работать над парковочной системой

Во время рабочего визита гостям города показали, как функционирует система парковок и механизм оплаты услуг, как сотрудники проявляют и фиксируют нарушения, а также эвакуируют машины на коммунальную штрафплощадку.

  • 163t 768x1024 - По примеру Днепра: в Николаеве начали работать над парковочной системой
  • 164236 n 768x1024 - По примеру Днепра: в Николаеве начали работать над парковочной системой

В соответствии с полномочиями, инспекция осуществляет: контроль за парковкой транспортных средств, стоянкой и остановкой; временное задержание транспортных средств, существенно препятствующих дорожному движению или создают угрозу безопасности движения; привлечения виновных лиц к ответственности за нарушение законодательства Украины в сфере парковки и др.

Оператор парковки — ООО Парк Сервис Груп — избран по результатам конкурса. Именно это предприятие занимается благоустройством мест парковки. Единый тариф за услугу одобрен городским советом. Он составляет 10 грн в час. При этом предусмотрено бесплатные места для водителей с инвалидностью.

Средства, взимаемые в виде штрафов, а также от аренды паркомест, поступают в городской бюджет. По данным инспекции по контролю за парковкой Днепровской городского совета, только за неполные три месяца текущего года поступления в бюджет города составили около 7,5 миллиона гривен.

Размер штрафа за нарушение правил парковки составляет 200 гривен (20-кратная стоимость одного часа парковки). За нарушение правил остановки и стоянки взимают 340 гривен.

За нарушения правил дорожного движения за последние полгода в Днепре эвакуированы более двух тысяч автомобилей. Такие меры принимаются, в частности, для безопасности горожан на дорогах и пешеходных зонах. Информация о эвакуации поступает прямиком в полицию. В городе налажено сотрудничество с органами Государственной исполнительной службы по принудительному взысканию штрафов.

164100 768x1024 - По примеру Днепра: в Николаеве начали работать над парковочной системой

Горожан призывают сообщать в инспекцию о водителях-нарушителях, которые заблокировали проезд в учебные заведения, больницы, ставят авто на остановках или на пешеходных переходах, препятствуют движению пешеходов и других автомобилей.

Как сообщалось ранее, по статистическим данным в Николаеве на тысячу жителей приходится 282 автомобиля. В последние годы наблюдается довольно резкое повышение этого показателя, при этом особую остроту приобретает проблема парковки транспортных средств, организации улично-дорожной сети в городе, безопасности участников дорожного движения.

По поручению городского головы рабочая группа проработает вопрос и в ближайшее время предоставит свои предложения.

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Алина Сидорова

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