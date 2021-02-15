По случаю 32-й годовщины вывода войск из Афганистана в Николаевской областной библиотеке для детей имени Лягина состоялся итоговый этап ежегодного литературного конкурса «Открытое письмо защитнику Отечества». Его уже третий год подряд организует Николаевская областная ассоциация ветеранов Афганистана и АТО. В этом году почти 300 юных участников со всей области представили свои творческие работы уважаемому жюри для определения победителей. О чем писали дети в письмах к воинам, знают наши корреспонденты, передает корреспондент ТРК Сатурн.

В этом году конкурс детских сочинений «Открытое письмо защитнику Отечества» проходил под лозунгом «Честь. Слава. Держава». Идею конкурса три года назад подсказали сами защитники, воюющие на востоке. Для них детские письма — это лучшая поддержка.

В своих посланиях дети пишут стихи и прозу, истории своих семей, друзей и знакомых, делятся своими впечатлениями и воспринять того, что происходит ..

— Я решила принять участие в конкурсе потому что эта тема для меня очень близка. Моя подруга переселенка из Донбасса, мы помогли им перебраться и они некоторое время жили у нас, — рассказала участница конкурса Анна Арнаута.

В целом почти 300 писем написали юные жители Николаевской области тем, кто сегодня защищает Украину на востоке. Каждое послание полно уважения к героям, любви к Родине, надежды на окончание боевых действий и веры в лучшее будущее, говорят организаторы и члены жюри, которые оценивали работы.

— Насколько дети прониклись этой темой, насколько они ее понимают и как у них болит сердце… Потому что у некоторых из них родители, братья там на фронте поднимали это мужество, отметила Людмила Чижова, николаевская писательница, член жюри.

Участников конкурса разделили на три возрастные категории — до 10 лет, от 10 до 14-ти и 14 лет. Определить лучшие работы было трудно, признаются жюри. Поэтому учитывали различные критерии — оригинальность произведения, его стилистику, грамотность, оформление.

По результатам оценок все же определили десятерых победителей в различных категориях. И еще десятерых отметили в номинации «За шаг до победы». Все они получили дипломы и призы – мячи, селфи-палки, флешки, настольные игры и сладости.

Как признались сами участники, главной наградой для них является то, что их слова поддержки и благодарности получат те, кто сегодня обеспечивает им спокойную жизнь.