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Главная страница » Blog » Власть » Почему Украине не нужен Хозяйственный кодекс?

Почему Украине не нужен Хозяйственный кодекс?

Почему Украине не нужен Хозяйственный кодекс?
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Почему Украине не нужен Хозяйственный кодекс рассказал доктор юридических наук, профессор, заместитель руководителя рабочей группы по вопросам рекодификации Гражданского кодекса Алексей Кот на Всеукраинском Форуме «Украина 30. Развитие Правосудие», передает Николаевская облгосадминистрация.

Гражданский кодекс охватывает абсолютно все сферы частного правового регулирования. Это касается и отношений между физическими лицами и отношений, в которых активно участвуют предприниматели, государство и соответствующие государственные образования. Никаких проблем с этим не было. Однако, нужно отдать должное: наши коллеги хозяйственники неплохо почувствовали этот момент. Они нажали на соответствующие кнопки, и поэтому мы квази-дуализм в праве. Мы Хозяйственный кодекс и Гражданский кодекс. Вся эта ситуация довольно известна, она не требует дополнительных комментариев. Тем не менее, почему мы настаиваем на том, что Хозяйственный кодекс не просто не нужен, он мешает развитию нашего государства, нашему обществу в это время. Объективно мы понимаем, что это развитие не возможно без надлежащего подкрепления развития украинской экономики со стороны иностранных государств, со стороны иностранных инвесторов, — сказал Алексей Кот.
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Алина Сидорова

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