В последнее время участились жалобы николаевцев на отсутствие талонов для получения справки о составе семьи в отделениях городского ЦПАУ.

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И.о. директора департамента по предоставлению административных услуг Владимир Сухарников во время аппаратного совещания в горисполкоме сообщил, что на прошлой неделе количество талонов увеличили втрое, однако их все равно не хватает.

Проблема в том, кто эти талоны забирает. Во время аппартного совещания также выяснилось, что чиновники знают о о продаже талонов на OLX, о чем уже сообщили в полицию и СБУ.

Пытаемся побороть эту тенденцию. Тщательно отслеживаем процесс, ввели проверку по фамилиям: администраторы непосредственно в ЦНАП сверяют фамилию записанных в электронной очереди лиц и наличие талона, — отметил Владимир Сухарников.

Во время аппартного совещания также объяснили, почему, например, ООО «Николаевская электроснабжающая компания» начала снова требовать от граждан справку о составе семьи.

В Николаевской электроснабжающей компании были технические проблемы с оборудованием. На этой неделе предприятие уже должно подключиться к электронному реестру общины Николаева.