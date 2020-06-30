В последнее время участились жалобы николаевцев на отсутствие талонов для получения справки о составе семьи в отделениях городского ЦПАУ.
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И.о. директора департамента по предоставлению административных услуг Владимир Сухарников во время аппаратного совещания в горисполкоме сообщил, что на прошлой неделе количество талонов увеличили втрое, однако их все равно не хватает.
Проблема в том, кто эти талоны забирает. Во время аппартного совещания также выяснилось, что чиновники знают о о продаже талонов на OLX, о чем уже сообщили в полицию и СБУ.
Во время аппартного совещания также объяснили, почему, например, ООО «Николаевская электроснабжающая компания» начала снова требовать от граждан справку о составе семьи.