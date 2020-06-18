Много николаевцев были удивлены, когда им пришла платежка с суммой земельного налога, которая в три раза превышала прошлогодние показатели. Как пояснила начальник управления налогов и сборов с физических лиц ГУ ГНС в Николаевской области Людмила Гетманец, ошибки не произошло. Дело в том, что в Николаеве изменилась нормативная денежная оценка земельных участков, которая разрабатывается для определения размера земельного налога или арендной платы за участки государственной и коммунальной собственности.

«Особое внимание обращаю налогоплательщиков, которые имеют в собственности или аренде земельные участки на территории города Николаева, на то, что в этом году они могут получить платежки с суммой налога, более чем в 3 раза превышает прошлогодние начисления. Это вызвано тем, что, Николаевским городским советом принято решение «Об утверждении технической документации по нормативной денежной оценки земель города Николаева» от 10.07.2019 №52 / 18, вступившее в силу с 01.01.2020. Согласно данного решения для земельных участков, информация о которых не внесена в сведения Государственного земельного кадастра, коэффициент, характеризующий функциональное использование земельного участка, применяется со значением «3», — отметила Л. Гетманец.

В связи с этим в 2020 году по Николаеву земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности начисляются контролирующими органами по новой нормативной денежной оценке или в разрезе зон по данным, предоставленным Николаевским городским советом или, в случае наличия, согласно выписки о нормативной денежной оценке отдельного земельного участка.

Людмила Гетманец рассказала, что выдержку из технической документации о нормативной денежной оценке земельного участка можно получить через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) или подать запрос на получение выписки из технической документации о нормативной денежной оценке онлайн через портал электронных сервисов Госгеокадастра.

сюжет ТРК Сатурн

После заказа и получения таких выписок, их необходимо предоставить в Николаевское управление ГУ ГНС в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. Потемкинская, 24/2 для перерасчета платы за землю с физических лиц (телефон для справок: 37-90-68).