Сегодня исполняется 91 год Вадиму Сердцеву, почетному горожанину Николаева, Горожанину года-2012.

Вадим Андреевич — не коренной николаевец, но за много лет, которые он живет здесь, сделал наш город намного зеленее и красивее. Тысячи деревьев были высажены его руками и прижились. Так же тысячи саженцев разошлись по всем желающих присоединиться к доброму делу. Делал и делает его бескорыстно, благородно, без лишнего внимания и пафоса. Вадим Сердцев стал невероятным примером любви к своей земле для многих николаевцев.

Следуя его примеру, деревья начали высаживать его соседи, школьники в родном Корабельном районе, работники различных предприятий и учреждений, журналисты, общественные активисты, рядовые горожане. Вадим Андреевич дает своим землякам и пример чисто человеческий — семейного счастья, преданности своей семье и своему делу.

источник