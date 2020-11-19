Как сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области, в январе — октябре 2020 года в местные бюджеты Николаевщины поступило 17,7 млн грн уплаты за лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиям, что на 133,7 тыс. грн. больше, чем за 10 месяцев 2019 года.

Следует отметить, что за 10 месяцев текущего года плательщикам региона выдано 5275 лицензий на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, из них 3034 лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками, 2241 лицензия на право розничной торговли табачными изделиями.

Напоминаем, Государственной налоговой службой Украины создан новый сервис относительно оперативного автоматизированного уведомления субъектов хозяйственной деятельности об окончании срока очередного платежа за лицензию, приостановки действия лицензии, аннулирования лицензии на определенный вид деятельности. Уведомление о внесении очередного платежа за лицензию автоматически формируется в информационно-телекоммуникационных системах ГНС и направляется субъекту хозяйственной деятельности до наступления срока уплаты за лицензию через «Электронный кабинет».

Информация о действующих лицензиях находится в открытом доступе и постоянно обновляется на субсайте ГУ ГНС в Николаевской области по ссылке: https://mk.tax.gov.ua/reestr — vidanih — licenziy

Главное управление ГНС в Николаевской области.