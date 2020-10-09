Подытоживая результаты работы налоговой службы Николаевщины за девять месяцев 2020 года, и. о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев отметил, что налоговики Николаевщины эффективно работают в направлении детенизации экономики, отработки рисковых операций субъектов хозяйственной деятельности и обеспечивают стабильные поступления налога на добавленную стоимость в государственный бюджет. Так, за три квартала 2020 года мобилизованы почти 2 млрд грн НДС из произведенных в Украине товаров (удельный вес в общей сумме поступлений в государственный бюджет — 44,1 проц.), что на 237,9 млн грн, или на 14,1 проц. больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

На Николаевщине уплату налога на добавленную стоимость обеспечивают 6611 плательщиков, среди которых 6061 — юридических лица и 550 физических лиц — предпринимателей.

По словам Дмитрия Прокофьева, увеличение поступлений по налогу на добавленную стоимость подтверждает принцип прозрачности в администрировании налога на добавленную стоимость, как действенного механизма контроля над начислением и уплатой НДС, совершенствования работы электронных сервисов для плательщиков НДС, а также своевременного разрушения преступных схем минимизации налогов и конвертации средств.

Главное управление ГНС в Николаевской области.