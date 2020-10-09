Сегодня Пятница, 9 октября, 2020
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

Более 100 млн гривен выплатили медучреждениям Николаевщины за лечение пациентов с COVID-19, — НСЗУ

Более 100 млн гривен выплатили медучреждениям Николаевщины за лечение пациентов с COVID-19, — НСЗУ

Лечение COVID-19 в Украине бесплатно, пациентам, с которых в медучреждении требуют деньги, советуют звонить на горячую линию НСЗУ 16-77

Лечение COVID-19 в Украине бесплатно, пациентам, с которых в медучреждении требуют деньги, советуют звонить на горячую линию НСЗУ 16-77

В Николаеве разыскивают мотоциклиста, сбившего двух женщин

В Николаеве разыскивают мотоциклиста, сбившего двух женщин

В Николаеве займутся повышением уровня социальной защиты военнослужащих

В Николаеве займутся повышением уровня социальной защиты военнослужащих

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Бизнес » Почти 2 млрд грн НДС поступило в госбюджет от Николаевщины за три квартала 2020 года

Почти 2 млрд грн НДС поступило в госбюджет от Николаевщины за три квартала 2020 года

Почти 2 млрд грн НДС поступило в госбюджет от Николаевщины за три квартала 2020 года
0

Подытоживая результаты работы налоговой службы Николаевщины за девять месяцев 2020 года, и. о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев отметил, что налоговики Николаевщины эффективно работают в направлении детенизации экономики, отработки рисковых операций субъектов хозяйственной деятельности и обеспечивают стабильные поступления налога на добавленную стоимость в государственный бюджет. Так, за три квартала 2020 года мобилизованы почти   2 млрд грн НДС из произведенных в Украине товаров (удельный вес в общей сумме поступлений в государственный бюджет — 44,1 проц.), что на 237,9 млн грн, или на 14,1 проц. больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

На Николаевщине уплату налога на добавленную стоимость обеспечивают 6611 плательщиков, среди которых 6061 — юридических лица и 550 физических лиц — предпринимателей.

По словам Дмитрия Прокофьева, увеличение поступлений по налогу на добавленную стоимость подтверждает принцип прозрачности в администрировании налога на добавленную стоимость, как действенного механизма контроля над начислением и уплатой НДС, совершенствования работы электронных сервисов для плательщиков НДС, а также своевременного разрушения преступных схем минимизации налогов и конвертации средств.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

Spread the love
  • 86
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post На Николаевщине количество инфицированных COVID-19 приближается к 5 тысячам, за сутки заболели 368 человек
Next post «Поверь в себя»: николаевские спортсмены завоевали награды на Всеукраинской спартакиаде

Елена Кораб

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Налоговая служба запускает свой Telegram-канал

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Водители смогут пользоваться техпаспортом через приложение «Дія»

Отчетность операторов о покрытии интернета и количестве абонентов станет публичной

Отчетность операторов о покрытии интернета и количестве абонентов станет публичной