Как сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области, благодаря добросовестности плательщиков единого налога в первом полугодии 2020 года местные бюджеты пополнились на 397,7 млн гривен. Таким образом, местные общины Николаевщины с начала текущего года получили от субъектов малого и среднего предпринимательства на 40,1 млн грн больше средств чем в аналогичном периоде прошлого года.

Наибольшие суммы платежей поступили от физических лиц — предпринимателей, которые избрали упрощенную систему налогообложения. Так, за указанный период ими перечислено 261,7 млн грн, что на 27,1 млн грн больше, чем в первом полугодии прошлого года. Почти 85 миллионов гривен направили в бюджет сельхозтоваропроизводители области — плательщики единого налога с юридических лиц ІV группы. От юридических лиц — упрощенцев территориальные общины Николаевщины получили 51,2 миллиона гривен налоговых поступлений.

Главное управление ГНС в Николаевской области.