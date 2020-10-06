Главным управлением ГНС в Николаевской области, в результате активного сотрудничества с налогоплательщиками, за три квартала 2020 года в местные бюджеты обеспечено почти 5,2 млрд грн налоговых платежей. В сравнении с соответствующим периодом 2019 года, доходы местных бюджетов выросли на 7 процентов. Территориальные общины дополнительно получили 341,4 млн гривен.

Как отметил, и. о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев, свыше 68,3 проц. в общей сумме поступлений в местную казну занимает налог на доходы физических лиц. За январь-сентябрь текущего года местные бюджеты получили 3,6 млрд грн НДФЛ, что на 298,8 млн грн. больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

Следующим по объемам уплаты в местные бюджеты Николаевской области является земельный налог и арендная плата. Стоит отметить, что владельцы и арендаторы земельных участков пополнили бюджеты местных общин на 634,7 млн гривен.

Предприниматели и аграрии Николаева, которые используют упрощенную систему налогообложения, оплатили в местные бюджеты 604 млн грн. единого налога. Превышение уровня поступлений от этой категории плательщиков, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, составляет 38,9 млн гривен.

По словам Дмитрия Прокофьева, также в местные бюджеты обеспеченно: 133,9 млн грн акцизного налога по розничной продаже подакцизных товаров; 92,9 млн грн налога на прибыль; 88,5 млн грн налога на недвижимое имущество, отличающееся от земельного участка; 40,8 млн грн рентной платы за специальное использование воды, недр и лесных ресурсов; 21,1 млн грн платы за лицензии; 19,8 млн грн экологического налога.

Главное управление ГНС в Николаевской области.