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Главная страница » Blog » Минздрав » Почти 7 тысяч новых заболевших COVID-19 в Украине за последние сутки, из них 200 – николаевцы

Почти 7 тысяч новых заболевших COVID-19 в Украине за последние сутки, из них 200 — николаевцы

Почти 7 тысяч новых заболевших COVID-19 в Украине за последние сутки, из них 200 — николаевцы
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За последние сутки COVID-19 диагностировали еще у 200 николаевцев, из них 169 — жители областного центра. Об этом сообщают в Центре общественного здоровья.

От последствий COVID-19 скончались еще 7 николаевцев, всего за время пандемии умерли 505 жителей региона. Выздоровевших за сутки — 54.

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По данным Минздрава, на 29 декабря в Украине зафиксировано 6 988 новых случаев заражения COVID-19. По всей стране был госпитализирован 1298 заболевший, выздоровели — 16 106, еще 232 украинца скончались от последствий болезни.

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Алина Сидорова

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