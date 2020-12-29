За последние сутки COVID-19 диагностировали еще у 200 николаевцев, из них 169 — жители областного центра. Об этом сообщают в Центре общественного здоровья.

От последствий COVID-19 скончались еще 7 николаевцев, всего за время пандемии умерли 505 жителей региона. Выздоровевших за сутки — 54.

Минздрав получит 1,3 млрд гривен на закупку вакцин от Covid-19

По данным Минздрава, на 29 декабря в Украине зафиксировано 6 988 новых случаев заражения COVID-19. По всей стране был госпитализирован 1298 заболевший, выздоровели — 16 106, еще 232 украинца скончались от последствий болезни.