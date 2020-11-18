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Главная страница » Blog » Бизнес » Почти на 700 млн грн пополнились бюджеты местных общин от уплаты земельного налога и арендной платы за землю

Почти на 700 млн грн пополнились бюджеты местных общин от уплаты земельного налога и арендной платы за землю

Почти на 700 млн грн пополнились бюджеты местных общин от уплаты земельного налога и арендной платы за землю
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Как сообщили в Главном управлении ГНС в Николаевской области в январе — октябре 2020 года уплата за землю составляет почти 12 проц. всех доходов местных бюджетов и традиционно остается в тройке лидеров налоговых поступлений в местную казну.

За 10 месяцев 2020 года нахождения от уплаты за землю в местные бюджеты Николаевской области сложились в сумме 699 млн гривен. Весомую долю поступлений уплаты за землю занимают владельцы земельных участков, частей (паев) и землепользователи — юридические лица. От них в бюджет поступило — 470,8 млн гривен. В то же время, от физических лиц и граждан, которые самостоятельно обрабатывают земельные участки, перечислено 228,2 млн гривен.

Приятно отметить, что достижение таких показателей – это результат открытых партнерских взаимоотношений с бизнесом, качественного сервисного обслуживания налогоплательщиков и повышения налоговой культуры бизнеса.

Специалисты Главного управления ГНС в Николаевской области напоминают, что плательщиками земельного налога являются владельцы земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи, а объектами налогообложения — земельные участки, которые находятся в собственности или пользовании, и земельные доли (паи), которые находятся в собственности. Владельцы земли и землепользователи платят за землю со дня возникновения права собственности или права пользования земельным участком. Основанием для начисления земельного налога являются данные государственного земельного кадастра.

Главное управление ГНС в Николаевской области.

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Елена Кораб

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