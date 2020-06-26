И снова последствия человеческой халатности привели к пожарам в лесном массиве области. 25 июня в 15:30 по номеру «101» поступило сообщение о пожаре лиственной подстилки на территории государственного предприятия «Владимирское лесное хозяйство» Владимирской объединенной территориальной общины Казанковского района.

Парламент увеличил штрафы за сжигание леса, сухой травы и опавших листьев

Два пожара в разных кварталах ликвидировали работники лесного хозяйства на площади более 9000 кв м. Предполагаемая причина — поджоги.