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Под Казанкой подожгли лес

Под Казанкой подожгли лес
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И снова последствия человеческой халатности привели к пожарам в лесном массиве области. 25 июня в 15:30 по номеру «101» поступило сообщение о пожаре лиственной подстилки на территории государственного предприятия «Владимирское лесное хозяйство» Владимирской объединенной территориальной общины Казанковского района.

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Два пожара в разных кварталах ликвидировали работники лесного хозяйства на площади более 9000 кв м. Предполагаемая причина — поджоги.

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Алина Сидорова

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