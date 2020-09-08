8 сентября группой пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожено 35 артиллерийских снарядов калибром 20 мм и минометную мину калибром 82 мм.

Накануне, на берегу р. Висунь в пгт Березнеговатое местным рыбаком обнаружен предмет похожий на мину, о чем он сообщил на линию 101.

Во второй раз, на открытой территории на повороте в мкр. Матвеевка, во время поиска металлолома металлоискателем, мужчина нашел снаряды и позвонил в полицию. По прибытию пиротехническим расчетом находки идентифицированы, изъяты и уничтожены путем контролируемого подрыва.

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.