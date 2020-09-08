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Главная страница » Blog » Происшествия » Под Николаевом на повороте в Матвеевку местный житель искал металлолом, а нашел 35 артснарядов

Под Николаевом на повороте в Матвеевку местный житель искал металлолом, а нашел 35 артснарядов

Под Николаевом на повороте в Матвеевку местный житель искал металлолом, а нашел 35 артснарядов
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8 сентября группой пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожено 35 артиллерийских снарядов калибром 20 мм и минометную мину калибром 82 мм.

118979894 782012359225510 9055866417903997240 n - Под Николаевом на повороте в Матвеевку местный житель искал металлолом, а нашел 35 артснарядов

Накануне, на берегу р. Висунь в пгт Березнеговатое местным рыбаком обнаружен предмет похожий на мину, о чем он сообщил на линию 101.

119010039 245097056740532 492261094210548522 n - Под Николаевом на повороте в Матвеевку местный житель искал металлолом, а нашел 35 артснарядов

Во второй раз, на открытой территории на повороте в мкр. Матвеевка, во время поиска металлолома металлоискателем, мужчина нашел снаряды и позвонил в полицию. По прибытию пиротехническим расчетом находки идентифицированы, изъяты и уничтожены путем контролируемого подрыва.

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

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Елена Кораб

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