Сегодня Понедельник, 5 апреля, 2021
Последние известия
Новости Николаева, и не только

Позитивный взгляд на события. 35 канал Николаев новостной

поиск дешевых билетов
Menu

Последние известия

MAP covid 600x400 - Мировая карта COVID-19

Мировая карта COVID-19

vakcina 600x400 - В Николаевской области работает 24 пункта вакцинации от COVID-19

В Николаевской области работает 24 пункта вакцинации от COVID-19

Road forest trees mountains 1920x1200 600x400 - Под Николаевом ремонтируют объездную дорогу

Под Николаевом ремонтируют объездную дорогу

landivan 600x400 - Главный приз национального конкурса

Главный приз национального конкурса «DOCU/УКРАИНА» получила картина «Земля Ивана» Андрея Лисецкого

chempion 600x400 - Николаевский школьник завоевал 3 медали на Чемпионате Украины по бразильскому джиу-джитсу

Николаевский школьник завоевал 3 медали на Чемпионате Украины по бразильскому джиу-джитсу

Популярные новости

Мировая карта COVID-19

Маски: где они обязательны, а где их только рекомендуют, и как это влияет на число заболевших

Уже четверо. То ли еще будет.

Будьте здоровы и держите руки в безопасности #SafeHands

В Украине подтверждено 669 случаев COVID-19. Николаевщине по-прежнему везет

Главная страница » Blog » Происшествия » Под Николаевом ремонтируют объездную дорогу

Под Николаевом ремонтируют объездную дорогу

Road forest trees mountains 1920x1200 - Под Николаевом ремонтируют объездную дорогу
0

Колейность и наплывы последнее время создавали дискомфорт для водителей, которые передвигались по дороге М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск в рамках Обхода города Николаева.

Для решения проблемы деформаций покрытия, на днях в районе села Мешково-Погорелово дорожники приступили к ремонтным работам.

Сначала срезают старое изношенное покрытие путем фрезерования. Далее укладывают два слоя асфальтобетона, который уплотняют катками. В результате должно получиться прочное и ровное покрытие, которое будет выдерживать значительные нагрузки.

Чтобы убедиться в качестве выполненных работ, специалисты лаборатории Службы автодорог отобрали образцы и провели контроль температуры асфальтобетона при выполнении ремонта дороги.

Для обеспечения безопасного движения транспорта на обходе Николаева также установлены 36 направляющих столбиков.

Работы продолжаются. Поэтому, будьте бдительны и осторожны в местах проведения ремонтных работ, обращайте внимание на ограничительные дорожные знаки и заранее снижайте скорость движения.

материал Николаевской облгосадминистрации

Spread the love
  • 127
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Prev post Главный приз национального конкурса "DOCU/УКРАИНА" получила картина "Земля Ивана" Андрея Лисецкого
Next post В Николаевской области работает 24 пункта вакцинации от COVID-19

Алина Сидорова

Похожие новости

Добавить комментарий

Читайте также x

user net 600x400 - YouTube начнет скрывать дизлайки

YouTube начнет скрывать дизлайки

passport 6012613 1280 600x400 - Украине нужно разработать систему «паспортов вакцинации» - Владимир Зеленский

Украине нужно разработать систему «паспортов вакцинации» — Владимир Зеленский

2020 06 02 diya 600x400 - В Минцифры создают программы цифровой грамотности и будут готовить специалистов новых цифровых профессий

В Минцифры создают программы цифровой грамотности и будут готовить специалистов новых цифровых профессий