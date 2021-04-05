Колейность и наплывы последнее время создавали дискомфорт для водителей, которые передвигались по дороге М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск в рамках Обхода города Николаева.

Для решения проблемы деформаций покрытия, на днях в районе села Мешково-Погорелово дорожники приступили к ремонтным работам.

Сначала срезают старое изношенное покрытие путем фрезерования. Далее укладывают два слоя асфальтобетона, который уплотняют катками. В результате должно получиться прочное и ровное покрытие, которое будет выдерживать значительные нагрузки.

Чтобы убедиться в качестве выполненных работ, специалисты лаборатории Службы автодорог отобрали образцы и провели контроль температуры асфальтобетона при выполнении ремонта дороги.

Для обеспечения безопасного движения транспорта на обходе Николаева также установлены 36 направляющих столбиков.

Работы продолжаются. Поэтому, будьте бдительны и осторожны в местах проведения ремонтных работ, обращайте внимание на ограничительные дорожные знаки и заранее снижайте скорость движения.

материал Николаевской облгосадминистрации