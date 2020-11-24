24 ноября в 1:49 на линию «101» сообщили о пожаре на территории полигона твердых бытовых отходов ООО «Мильча» в селе Мешково-Погорелово Витовского района.

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фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

По вызову приехали пожарные 3 (Заводской район) 4 (Ингульский район), 16 (Витовский район) государственных пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационного центра.

фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

К тому времени пламя успело распространиться по большому склону с мусором на ориентировочной площади 1000 кв. м. Спасателям в 04:05 удалось локализовать открытый огонь. Сейчас идет его ликвидация, кроме того наблюдается плотное задымление, проводится пролив и разбор тлеющего мусора.

фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

Утром на помощь спасателям отправили дополнительную технику: экскаватор, трактор ДТ-75 с отвалом для развертывания мусора, трактор с ковшом, два грузовых автомобиля для подвоза грунта.

фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

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