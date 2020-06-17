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Под Николаевом в подвале дома нашли мумифицированный труп мужчины
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Под Николаевом в подвале дома нашли мумифицированный труп мужчины

Под Николаевом в подвале дома нашли мумифицированный труп мужчины
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16 июня в полицию поступило сообщение о том, что в с. Новогригорьевка Николаевского района в подвале дома местного жителя обнаружен мумифицированный труп мужчины.

Для установления возможной причины смерти и давности тела останки умершего направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту следователи Николаевского отделения полиции начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство» и проводится расследование. А оперативные сотрудники принимают меры по установлению всех обстоятельств происшествия, а также лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения.

Продолжаются следственные действия.

Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

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Елена Кораб

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