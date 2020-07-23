22 июля пожарные 1 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области совместно с работниками лесного хозяйства дважды тушили возгорание на территории Баловнско-Матвеевского лесного урочища государственного предприятия «Николаевское лесоохотничье хозяйство» Новоодесского района.

Первый случай зафиксирован около 12:00. В Службу спасения поступила информация о горении хвойной подстилки в лесу на площади 0,18 га. Пожарным вместе с лесниками и местным населением удалось укротить пламя и ликвидировать пожар уже в 12:38.

Аналогичный случай, но уже со стороны микрорайона Матвеевка, произошел в 16:45. Пожарные и лесники с помощью подручных средств и трактора с плугом ликвидировали пожар площадью 0,4 га уже в 17:44, не допустив переброски пламени на верхушки деревьев и большую территорию.

В обоих случаях пожары вызвали поджоги.

Всего к тушению привлечены 1 единица техники и 5 человек личного состава, работники лесхоза, местное население, трактор МТЗ-82 и трактор с плугом от ГП «Николаевское ЛХ».

ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.