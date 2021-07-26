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Главная страница » Blog » Криминал » Под Николаевом женщина убила своего сожителя

Под Николаевом женщина убила своего сожителя

2020 07 20 burglary - Под Николаевом женщина убила своего сожителя
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Сообщение о том, что в доме села Полигон лежит труп 52-летнего мужчины, поступило в полицию 24 июля около 23:00.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отделения полиции. Эксперт, осмотрев мужчину, обнаружил многочисленные ножевые ранения. Тело умершего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Оперативники установили, что к преступлению причастна 41-летняя сожительница потерпевшего, в ходе семейной ссоры нанесла мужчине ножевые ранения. Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

По согласованию с местной прокуратурой задержанной сообщено о подозрении в совершении преступления и в ближайшее время суд выбирать женщине меру пресечения. Продолжается следствие.

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Алина Сидорова

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