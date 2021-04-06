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Под Новой Одессой строят новый мост, старый Троицкий — разберут

16963 n - Под Новой Одессой строят новый мост, старый Троицкий - разберут
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Первая ласточка ремонтно-строительного сезона 2021 уже на старте. Речь идет об объекте: «Реконструкция автодороги Н-24 Благовещенское-Николаев (через Вознесенск), км 183 + 200 — км 185 + 800», который будет реализован в рамках Программы Президента «Большое Строительство», сообщают в Службе автомобильных дорог Николаевской области.

Так называемый Троицкий мост, находится сразу за городом Новая Одесса был построен в далеком 1958 году и последний раз восстанавливался в 1988 году.

Потребность в реконструкции возникла из-за аварийного состояния моста и большого количества ДТП, которые случались на этом участке автодороги.

Проектом реконструкции предусмотрено спрямление трассы и строительство на ней нового моста, длиной 109 метров. Существующий мост через реку Гнилой Еланец по завершению строительства выпрямленного участка трассы подлежит разборке.

1698614 1024x767 - Под Новой Одессой строят новый мост, старый Троицкий - разберут

На сегодняшний день на объекте реконструкции завершены подготовительные работы:

  • Выкорчевывание поросли и вырезания кустарников;
  • Снятие растительного слоя;
  • Установка трубы для пропуска воды;
  • Устройство строительной площадки и временной подъездной дороги;
  • Перебазирование строительной техники на объект;
  • Проведение георозведовальных работ, путем бурения скважин;
  • Бурение скважин для бетонирования каркасов;
  • Заготовка каркасов;
  • Перевозка 70-тонного крана на объект реконструкции

Сейчас продолжаются работы по устройству объездной дороги и переноса кабелей.

Специалисты Службы автодорог вместе с генеральным подрядчиком, мостовиками и проектантами постоянно находятся на объекте реконструкции. Отрабатывают дальнейшие алгоритмы взаимодействия, согласовывают схемы и графики.

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Алина Сидорова

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