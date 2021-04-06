Первая ласточка ремонтно-строительного сезона 2021 уже на старте. Речь идет об объекте: «Реконструкция автодороги Н-24 Благовещенское-Николаев (через Вознесенск), км 183 + 200 — км 185 + 800», который будет реализован в рамках Программы Президента «Большое Строительство», сообщают в Службе автомобильных дорог Николаевской области.

Так называемый Троицкий мост, находится сразу за городом Новая Одесса был построен в далеком 1958 году и последний раз восстанавливался в 1988 году.

Потребность в реконструкции возникла из-за аварийного состояния моста и большого количества ДТП, которые случались на этом участке автодороги.

Проектом реконструкции предусмотрено спрямление трассы и строительство на ней нового моста, длиной 109 метров. Существующий мост через реку Гнилой Еланец по завершению строительства выпрямленного участка трассы подлежит разборке.

На сегодняшний день на объекте реконструкции завершены подготовительные работы:



Выкорчевывание поросли и вырезания кустарников;

Выкорчевывание поросли и вырезания кустарников; Снятие растительного слоя;

Снятие растительного слоя; Установка трубы для пропуска воды;

Установка трубы для пропуска воды; Устройство строительной площадки и временной подъездной дороги;

Устройство строительной площадки и временной подъездной дороги; Перебазирование строительной техники на объект;

Перебазирование строительной техники на объект; Проведение георозведовальных работ, путем бурения скважин;

Проведение георозведовальных работ, путем бурения скважин; Бурение скважин для бетонирования каркасов;

Бурение скважин для бетонирования каркасов; Заготовка каркасов;

Заготовка каркасов; Перевозка 70-тонного крана на объект реконструкции

Сейчас продолжаются работы по устройству объездной дороги и переноса кабелей.

Специалисты Службы автодорог вместе с генеральным подрядчиком, мостовиками и проектантами постоянно находятся на объекте реконструкции. Отрабатывают дальнейшие алгоритмы взаимодействия, согласовывают схемы и графики.