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Под Новым Бугом столкнулись DAF и Renault, один водитель в больнице

dtp3 - Под Новым Бугом столкнулись DAF и Renault, один водитель в больнице
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5 июня примерно в 03:00 на 182 км Н-11 «Днепр — Николаев» возле Нового Буга столкнулись грузовик DAF и легковушка Renault Kango. Об этом сообщили в ГУНП.

dtp 875x1024 - Под Новым Бугом столкнулись DAF и Renault, один водитель в больнице

Легковушка в результате аварии съехала в кювет и получила сильные механические повреждения, 39-летнего водителя пришлось деблокировать спасателям. Мужчину с травмами доставили в больницу.

Событие квалифицировано по признакам ч. 1 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет ограничения свободы.

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Алина Сидорова

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