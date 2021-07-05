5 июня примерно в 03:00 на 182 км Н-11 «Днепр — Николаев» возле Нового Буга столкнулись грузовик DAF и легковушка Renault Kango. Об этом сообщили в ГУНП.

Легковушка в результате аварии съехала в кювет и получила сильные механические повреждения, 39-летнего водителя пришлось деблокировать спасателям. Мужчину с травмами доставили в больницу.

Событие квалифицировано по признакам ч. 1 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет ограничения свободы.