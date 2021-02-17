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Главная страница » Blog » Происшествия » Под Вознесенском местный участковый доставал из колодца 43-летнего киевлянина

Под Вознесенском местный участковый доставал из колодца 43-летнего киевлянина

Под Вознесенском местный участковый доставал из колодца 43-летнего киевлянина
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В селе Дорошовка Николаевской области мужчина неизвестным образом провалился в колодец с водой. Около пяти часов он звал на помощь, пока его голос не услышала местная жительница. Понимая, что сама не справится, женщина позвала на помощь местного участкового полицейского. Правоохранитель без помощи спасателей вытащил из колодца мокрого и почти обессиленного мужчину.

foto 3 766x1024 - Под Вознесенском местный участковый доставал из колодца 43-летнего киевлянина

В ходе разговора с полицейскими и врачами выяснилось: мужчину зовут Андрей. Он на собственной машине ехал из Киева, но по дороге ему стало плохо. Мужчина остановился, чтобы набрать воды из колодца, как туда провалился — не помнит.

Замерзшему и мокрому мужчине дали сухую одежду и доставили в местную больницу, спасатели помогли достать его личные вещи из колодца. Уже позже с гостинцами Андрея навестил его спаситель — участковый Николай Коваленко.

foto2 766x1024 - Под Вознесенском местный участковый доставал из колодца 43-летнего киевлянина
foto 4 768x1024 - Под Вознесенском местный участковый доставал из колодца 43-летнего киевлянина

Сейчас жизни 43-летнего киевлянина ничего не угрожает.

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Алина Сидорова

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