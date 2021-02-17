В селе Дорошовка Николаевской области мужчина неизвестным образом провалился в колодец с водой. Около пяти часов он звал на помощь, пока его голос не услышала местная жительница. Понимая, что сама не справится, женщина позвала на помощь местного участкового полицейского. Правоохранитель без помощи спасателей вытащил из колодца мокрого и почти обессиленного мужчину.

В ходе разговора с полицейскими и врачами выяснилось: мужчину зовут Андрей. Он на собственной машине ехал из Киева, но по дороге ему стало плохо. Мужчина остановился, чтобы набрать воды из колодца, как туда провалился — не помнит.

Замерзшему и мокрому мужчине дали сухую одежду и доставили в местную больницу, спасатели помогли достать его личные вещи из колодца. Уже позже с гостинцами Андрея навестил его спаситель — участковый Николай Коваленко.

Сейчас жизни 43-летнего киевлянина ничего не угрожает.