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Главная страница » Blog » Общество » Подать заявку на получение субсидии возможно не выходя из дома

Подать заявку на получение субсидии возможно не выходя из дома

Подать заявку на получение субсидии возможно не выходя из дома
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Украинцы, которые ранее не пользовались субсидиями, сегодня имеют возможность подать соответствующую заявку, не выходя из дома. Сделать это достаточно просто — на сайте Министерства социальной политики.

Пошаговая инструкция есть по ссылке: https://www.msp.gov.ua/news/17660.html

Подать заявку на оформление субсидии можно, обратившись лично к должностному лицу территориальной общины, ЦНАП или органа социальной защиты населения в городах областного значения. Или заполнив заявление и декларацию и отправив их по почте в орган социальной защиты населения.

02 1201 1024x472 - Подать заявку на получение субсидии возможно не выходя из дома
скриншот сайта Министерства социальной политики Украины

Правительство стремится сделать государственные услуги максимально доступными для каждого украинца, поэтому постоянно работает над упрощением этой процедуры. В частности было облегчено оформление субсидии для лиц, получающих пособие по частичной безработице в связи с введением карантина.

Также с марта 2020 действует автоматическое переназначение субсидии на последующие периоды. И в этот отопительный сезон субсидию в автоматическом режиме был переназначено для более 2,7 млн домохозяйств. Кроме того, в прошлом месяце было принято несколько решений, которые значительно расширили круг получателей субсидии.

по информации Николаевской областной государственной администрации

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Татьяна Корбун

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