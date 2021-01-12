Украинцы, которые ранее не пользовались субсидиями, сегодня имеют возможность подать соответствующую заявку, не выходя из дома. Сделать это достаточно просто — на сайте Министерства социальной политики.

Пошаговая инструкция есть по ссылке: https://www.msp.gov.ua/news/17660.html

Подать заявку на оформление субсидии можно, обратившись лично к должностному лицу территориальной общины, ЦНАП или органа социальной защиты населения в городах областного значения. Или заполнив заявление и декларацию и отправив их по почте в орган социальной защиты населения.

скриншот сайта Министерства социальной политики Украины

Правительство стремится сделать государственные услуги максимально доступными для каждого украинца, поэтому постоянно работает над упрощением этой процедуры. В частности было облегчено оформление субсидии для лиц, получающих пособие по частичной безработице в связи с введением карантина.

Также с марта 2020 действует автоматическое переназначение субсидии на последующие периоды. И в этот отопительный сезон субсидию в автоматическом режиме был переназначено для более 2,7 млн домохозяйств. Кроме того, в прошлом месяце было принято несколько решений, которые значительно расширили круг получателей субсидии.

по информации Николаевской областной государственной администрации