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Главная страница » Blog » Культура » Поддержка николаевских мастеров слова: начат сбор предложений по изданию книг местных авторов

Поддержка николаевских мастеров слова: начат сбор предложений по изданию книг местных авторов

8 - Поддержка николаевских мастеров слова: начат сбор предложений по изданию книг местных авторов
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В рамках реализации городской комплексной программы «Культура» начат сбор предложений по изданию книг николаевских авторов с целью их приобретения для библиотек города.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Предложения предоставляются в письменном виде с 11 мая по 10 июня 2021 года в управление по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета по адресу: улица Адмиральская, 20 (1 подъезд, 4 этаж, каб. 419).

В предложениях нужно указать следующее:

  • автор, название книги;
  • технические характеристики издания: обложка (твердая, мягкая), печать (офсетная, ризограф), формат (А4, А5 и т.д.), бумага, рисунки, иллюстрации, количество страниц;
  • стоимость 1 экземпляра при тираже 50, 100 и 150 экземпляров;
  • издавалась ли раньше эта книга или нет;
  • привлекаются ли дополнительные средства на издание книги;
  • аннотацию на книгу и ее значимость для жителей города;
  • название ФЛП или издательства, в котором планируется издание данной книги;
  • готовность ФЛП или издательства к участию в тендерных процедурах;
  • рукопись или сигнальный / оригинальный экземпляр книги.

Предложения не соответствуют указанным требованиям, рассматриваться не будут.

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Алина Сидорова

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