В рамках реализации городской комплексной программы «Культура» начат сбор предложений по изданию книг николаевских авторов с целью их приобретения для библиотек города.
Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
Предложения предоставляются в письменном виде с 11 мая по 10 июня 2021 года в управление по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета по адресу: улица Адмиральская, 20 (1 подъезд, 4 этаж, каб. 419).
В предложениях нужно указать следующее:
- автор, название книги;
- технические характеристики издания: обложка (твердая, мягкая), печать (офсетная, ризограф), формат (А4, А5 и т.д.), бумага, рисунки, иллюстрации, количество страниц;
- стоимость 1 экземпляра при тираже 50, 100 и 150 экземпляров;
- издавалась ли раньше эта книга или нет;
- привлекаются ли дополнительные средства на издание книги;
- аннотацию на книгу и ее значимость для жителей города;
- название ФЛП или издательства, в котором планируется издание данной книги;
- готовность ФЛП или издательства к участию в тендерных процедурах;
- рукопись или сигнальный / оригинальный экземпляр книги.
Предложения не соответствуют указанным требованиям, рассматриваться не будут.
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