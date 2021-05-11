В рамках реализации городской комплексной программы «Культура» начат сбор предложений по изданию книг николаевских авторов с целью их приобретения для библиотек города.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Предложения предоставляются в письменном виде с 11 мая по 10 июня 2021 года в управление по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета по адресу: улица Адмиральская, 20 (1 подъезд, 4 этаж, каб. 419).

В предложениях нужно указать следующее:

автор, название книги;

автор, название книги; технические характеристики издания: обложка (твердая, мягкая), печать (офсетная, ризограф), формат (А4, А5 и т.д.), бумага, рисунки, иллюстрации, количество страниц;

технические характеристики издания: обложка (твердая, мягкая), печать (офсетная, ризограф), формат (А4, А5 и т.д.), бумага, рисунки, иллюстрации, количество страниц; стоимость 1 экземпляра при тираже 50, 100 и 150 экземпляров;

стоимость 1 экземпляра при тираже 50, 100 и 150 экземпляров; издавалась ли раньше эта книга или нет;

издавалась ли раньше эта книга или нет; привлекаются ли дополнительные средства на издание книги;

привлекаются ли дополнительные средства на издание книги; аннотацию на книгу и ее значимость для жителей города;

аннотацию на книгу и ее значимость для жителей города; название ФЛП или издательства, в котором планируется издание данной книги;

название ФЛП или издательства, в котором планируется издание данной книги; готовность ФЛП или издательства к участию в тендерных процедурах;

готовность ФЛП или издательства к участию в тендерных процедурах; рукопись или сигнальный / оригинальный экземпляр книги.

Предложения не соответствуют указанным требованиям, рассматриваться не будут.