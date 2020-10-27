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Главная страница » Blog » Бизнес » Подорожал еще на треть: цена на газ для населения в ноябре составит 8,94351 грн за кубометр

Подорожал еще на треть: цена на газ для населения в ноябре составит 8,94351 грн за кубометр

Подорожал еще на треть: цена на газ для населения в ноябре составит 8,94351 грн за кубометр
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Цена на природный газ для бытовых потребителей ООО «Николаевгаз Сбыт» в ноябре составит 8,94351 грн за кубометр. Об этом сообщается на странице предприятия в «Фейсбук».

Как пояснили в ООО «Николаевгаз Сбыт», повышение связано с «котировками на европейских биржах».

«Наиболее значимая составляющая стоимости газа — стоимость закупки ресурса. Учитывая, что в основе расчета украинских цен лежат импортные паритеты, стоимость голубого топлива в Украину перед наступлением холодов также растет.

Стоимость голубого топлива в Украине напрямую зависит от котировок на европейских биржах (NCG, TTF), поскольку в балансе газа только половину составляет ресурс отечественной добычи, а другая половина — это импортный газ.

Окончательная цена газа для потребителя состоит из тарифа на транспортировку газа по магистральным газопроводам, тарифа на закачку газа в хранилище / его хранения / отбор газа из хранилища и торговая наценка поставщика. Торговая наценка поставщика — это те деньги, которые идут на поддержание работы сети отделений, колл-центр, онлайн сервисов, печать и доставку счетов за газ.

Напомним, что с 1 августа 2020 цена газа больше не регулируется правительственными распоряжениями, а устанавливается самими поставщиками на основе стоимости голубого топлива, которое они закупили для своих клиентов», — сказано в сообщении.

В октябре стоимость газа для населения составляла 6,81146 грн за кубометр.

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Елена Кораб

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