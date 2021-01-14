2 января утром житель с. Токаревка обнаружил свою жену мертвой. 46-летняя женщина лежала на полу их дома с признаками насильственной смерти. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей наступила в результате удушения.

По данным полиции Николаевской области известно, что накануне в гостях у супругов был их знакомый, где все вместе употребляли алкоголь. Позже хозяин пошел спать, а жена осталась с гостем наедине. Тогда 40-летний злоумышленник начал вспоминать старые обиды, из-за чего возник конфликт, в ходе которого он задушил потерпевшую и скрылся.

Фото: Национальной полиции Николаевской области

Оперативники Первомайского отдела полиции совместно с оперативниками Управления уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали в Винницкой области, где он скрывался у родственников. Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Сейчас следователи по согласованию с областной прокуратурой вручили ему уведомление о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК). Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения. В ближайшее время суд определит меру пресечения.