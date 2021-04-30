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Главная страница » Blog » Культура » Подозреваемым по делу о раскопках кургана стал 49-летний киевлянин

Подозреваемым по делу о раскопках кургана стал 49-летний киевлянин

kurgan4 - Подозреваемым по делу о раскопках кургана стал 49-летний киевлянин
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В ГУНП сообщают, что в ходе досудебного расследования выяснилось: в начале июня 2020 года 49-летний житель Киева, руководствуясь знаниями в области культуры и искусства, с целью обогащения организовал проведение незаконных раскопок кургана, расположенного на территории сельскохозяйственных угодий Скобелевский сельского совета Казанковского района Николаевской области, является государственной собственностью и относятся к категории особо ценных земель культурного наследия.

29 апреля следователи Следственного управления под процессуальным руководством областной прокуратуры в сопровождении бойцов КОРД вручили киевлянину, который по предварительному сговору с группой лиц самовольно занял указанный земельный участок и проводил там раскопки, а также двум его сообщникам подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст . 28 ч. 2 ст. 197-1 и ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 298 УК «Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия». Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

kurgan1 - Подозреваемым по делу о раскопках кургана стал 49-летний киевлянин

Злоумышленник привлек к незаконной деятельности еще трех человек, которым были отведены определенные функции. Фигуранты под управлением организатора, заключили фиктивные договора с частными фирмами по охране выбранного ими объекта и о предоставлении услуг специальной техники, с помощью которой осуществлялись незаконные раскопки. Для поиска движимых предметов, происходящих из объектов археологического наследия, злоумышленники выкопали котлован, частично повредив курган, чем нанесли ущерб государственным интересам. Продолжается экспертизы, в т.ч. по установлению суммы убытков.

В ходе расследования следователи провели более трех десятков обысков по всей Украине, в ходе которых нашли документы и предметы, имеющие значение вещественных доказательств, — отметил начальник ГУНП в Николаевской области полковник полиции Сергей Шайхет. — Сейчас трем лицам, являющимся организаторами, сообщено о подозрении в совершении преступлений, двое из них объявлены в розыск. Еще более 10 человек, которые были исполнителями, ждут юридическую оценку своих действий, которую предоставят следственные и процессуальные руководители.
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Алина Сидорова

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