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Подросток из Очакова обокрал и поджег школу, ограбил киоск с мороженым и не остановился на этом

Подросток из Очакова обокрал и поджег школу, ограбил киоск с мороженым и не остановился на этом
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1 ноября ночью с заявлением в полицию Очакова обратилась местный предприниматель и сообщила о похищении денег из ее ларька по ул. Спасской. Просмотрев установленные в городе камеры видеонаблюдения, правоохранители увидели уже известного им фигуранта.

Грабителем оказался 16-летний местный житель. Он отжал роллеты окошка в киоске уличной еды, и забрал 3000 грн выручки. Сейчас несовершеннолетний является подсудимым по ряду имущественных преступлений, а всего на его счету около 15 эпизодов краж и угонов. В частности парень обокрал магазин с мороженым и свою школу в Очакове, которую потом еще и поджег.

kiosk2 737x1024 - Подросток из Очакова обокрал и поджег школу, ограбил киоск с мороженым и не остановился на этом

Подростка вызвали в отдел полиции, куда он прибыл с бабушкой. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 185 УК «Кража с проникновением в помещение». За что санкции предусмотрено до 6 лет лишения свободы.

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Алина Сидорова

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