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Главная страница » Blog » Бизнес » Подведены итоги работы «Южно-Украинской АЭС» в июле 2021

Подведены итоги работы «Южно-Украинской АЭС» в июле 2021

sunpp - Подведены итоги работы «Южно-Украинской АЭС» в июле 2021
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Обособленным подразделением «Южно-Украинская АЭС» ГП «НАЭК» Энергоатом «в июле произведено 1 млрд 229 млн 600 тысяч киловатт-часов (кВт-ч) электроэнергии. Для сравнения, чтобы получить такое количество электроэнергии на тепловой электростанции нужно было бы сжечь 347 млн ​​кубометров природного газа или 456 тысяч тонн донецкого угля, что сопровождалось бы выбросами в атмосферу от 604 тысяч тонн до 1 млн 259 тысяч тонн углекислого газа.

Вклад Южно-Украинской АЭС в общую месячную выработку общеукраинского энергокомплекса составил 1 млрд 227 млн ​​400 тыс. кВт-ч, Александровской ГЭС — 2 млн 200 тыс. кВт-часов.

В течение месяца первый и третий энергоблоки Южно-Украинской АЭС работали в заданном режиме, на втором энергоблоке 28 июля был завершен планово-предупредительный ремонт, после чего он был успешно включен в энергосеть Украины.

Гидроагрегаты Ташлыкской ГАЭС в июле находились в текущих ремонтах. Гидроагрегаты Александровской ГЭС работали согласно установленным графикам несения нагрузки.

Радиационный фон на промышленной площадке ЮУАЭС в указанный период находился на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска АЭС. На 2 августа 2021 Радиационный фон составляет 0,09 мкЗв / ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду в течение месяца не превышали установленных допустимых значений.

С начала года ОП «Южно-Украинская АЭС» произведено 10 млрд 715 млн 200 тысяч кВт-ч электроэнергии, с начала эксплуатации — 625 млрд 778 млн 562 тысяч кВт-час.

Оперативную информацию о работе Южно-Украинской АЭС круглосуточно можно получить по телефону бесплатной «горячей линии» 0-800-500-107 и телефону-автоответчику (05136) 4-29-93, а также на официальном интернет-сайте www.sunpp.mk .ua.

Управление информации и общественных связей ОП ЮУАЭС

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Сергей Шелест

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