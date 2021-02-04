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Поджигателя первомайского гипермаркета суд арестовал на два месяца

Поджигателя первомайского гипермаркета суд арестовал на два месяца
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Сегодня, 4 февраля, Первомайский районный суд, рассмотрев ходатайство следователя, избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без возможности внесения залога. Об этом сообщают в ГУНП Николаевской области.

sud sayt1 1024x578 - Поджигателя первомайского гипермаркета суд арестовал на два месяца

Проведя ряд первоочередных следственных действий правоохранители Первомайского районного отдела полиции ГУНП в Николаевской области, при процессуальном руководстве местной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении умышленного уничтожения имущества (ч.2 ст.194 УК) и покушении на убийство нескольких лиц (ч.2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК) .

Правоохранители продолжают досудебное расследование и выясняют все обстоятельства указанных событий.

Напомним, что 2 февраля в Первомайске подожгли «Эпицентр».

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Людмила Александрова

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