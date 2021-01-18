Показатель заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине снова снизился. По состоянию на утро 18 января по всей стране зарегистрировали 3 034 новых случаев заражения COVID-19. Еще 67 украинцев умерли от последствий болезни, выздоровели — 5 236. Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения.

За последние сутки в госпитализации нуждались 1 304 украинца, загруженность больниц, определенных для лечения больных Covid-19, по всей стране определена на уровне 30%.

В Николаевской области загруженность «ковидных» койко-мест определена на уровне 45%, регион остается одним из лидеров по скорости распространения болезни. По состоянию на 13 января здесь зафиксировано 323 новых случая заражения, 12 инфицированных умерли, 160 николаевцев выздоровели.