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Показатель заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине снова снизился

Показатель заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине снова снизился
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Показатель заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине снова снизился. По состоянию на утро 18 января по всей стране зарегистрировали 3 034 новых случаев заражения COVID-19. Еще 67 украинцев умерли от последствий болезни, выздоровели — 5 236. Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения.

За последние сутки в госпитализации нуждались 1 304 украинца, загруженность больниц, определенных для лечения больных Covid-19, по всей стране определена на уровне 30%.

В Николаевской области загруженность «ковидных» койко-мест определена на уровне 45%, регион остается одним из лидеров по скорости распространения болезни. По состоянию на 13 января здесь зафиксировано 323 новых случая заражения, 12 инфицированных умерли, 160 николаевцев выздоровели.

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Алина Сидорова

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