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Главная страница » Blog » Бизнес » Покупать памятные монеты теперь можно онлайн в интернет-магазине Национального банка

Покупать памятные монеты теперь можно онлайн в интернет-магазине Национального банка

Покупать памятные монеты теперь можно онлайн в интернет-магазине Национального банка
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С 4 января 2021 нумизматическую продукцию Национального банка можно приобрести онлайн круглосуточно и без выходных в интернет-магазине по ссылке: https://coins.bank.gov.ua.

Памятные монеты могут стать оригинальным подарком друзьям, близким или деловым партнерам. Доступны для продажи памятные монеты Украины и сувенирная продукция Банкнотно-монетного двора Национального банка в интернет-магазине будет реализовываться по розничной цене НБУ. Для удовлетворения потребностей всех желающих на заказ продукции будут действовать определенные лимиты, которые будут зависеть от спроса.

Для оформления покупки необходимо зарегистрироваться, указав свои фамилию и имя, а также контактную информацию. После этого появится возможность оплатить заказ платежной картой любого банка и оформить доставку. Оплата возможна исключительно в безналичной форме платежной карточкой НПС «ПРОСТІР», Visa или MasterCard.

Доставку заказов по всей территории Украины будут осуществлять логистические (почтовые) компании ООО «Новая Почта» и АО «Укрпочта». Сроки доставки и условия получения нумизматической продукции соответствуют условиям почтовой компании, которую выбирает пользователь.

Также для дополнительного удобства клиентов предусмотрена возможность выдачи заказов в пункте самовывоза, что находится в помещении Национального банка по адресу: г. Киев, Контрактовая площадь, 2-А.

В будущем Национальный банк планирует расширить возможности заказа в интернет-магазине для иностранных клиентов и доставки нумизматической продукции за рубеж.

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Татьяна Корбун

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