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Главная страница » Blog » Происшествия » Полицейские проверяют законность вырубки деревьев на территории Баловно-Матвеевского лесного урочища

Полицейские проверяют законность вырубки деревьев на территории Баловно-Матвеевского лесного урочища

Полицейские проверяют законность вырубки деревьев на территории Баловно-Матвеевского лесного урочища
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22 февраля в полицию от жителей микрорайона Матвеевка поступило заявление о возможной незаконной вырубке лесных насаждений.

По информации ГУ НП Николаевской области на месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции № 1 Николаевского районного управления полиции.

Полицейские опросили граждан, находившихся на месте происшествия. Также были опрошены присутствовавшие на месте представители государственного предприятия «Николаевское лесное хозяйство», которые предоставили копии разрешительных документов (лесорубный билет) на осуществление порубки.

Сейчас правоохранители проверяют законность выдачи разрешительных документов, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 358 УК Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов», что наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Продолжается следствие.

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Татьяна Корбун

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