28 апреля во ходе спецоперации был задержан местный житель, подозреваемый в убийстве николаевца. Об этом сообщили в ГУНП.
Убийство произошло 15 апреля во дворе многоэтажек на улице Декабристов. Тогда 38-летний пострадавший получил несколько огнестрельных ранений в спину, от которых скончался.
На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили гильзы, которые изъяли и направили на экспертизу.
В результате проведенного комплекса следственно-оперативных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника и его местонахождение. Им оказался 17-летний житель микрорайона Варваровка. Также известно, что задержанный является подсудимым за причинение тяжких телесных повреждений прохожему в Николаеве, и избранная ему меру пресечения, не была связан с содержанием под стражей.
После убийства злоумышленник скрылся на автомобиле, а пистолет выбросил в реку.
Сейчас следователи вручили злоумышленнику сообщение о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК) и будут требовать в суде избрать ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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