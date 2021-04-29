28 апреля во ходе спецоперации был задержан местный житель, подозреваемый в убийстве николаевца. Об этом сообщили в ГУНП.

Убийство произошло 15 апреля во дворе многоэтажек на улице Декабристов. Тогда 38-летний пострадавший получил несколько огнестрельных ранений в спину, от которых скончался.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили гильзы, которые изъяли и направили на экспертизу.

В результате проведенного комплекса следственно-оперативных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника и его местонахождение. Им оказался 17-летний житель микрорайона Варваровка. Также известно, что задержанный является подсудимым за причинение тяжких телесных повреждений прохожему в Николаеве, и избранная ему меру пресечения, не была связан с содержанием под стражей.

После убийства злоумышленник скрылся на автомобиле, а пистолет выбросил в реку.

Одна из версий убийства — это месть пострадавшему за события 2006 года. Тогда погибший убил дядю подозреваемого, за что отбывал наказание в виде лишения свободы, — рассказывает начальник ГУНП в Николаевской области полковник полиции Сергей Шайхет. — Сейчас проверяется круг друзей подозреваемого, которые относят себя к криминальному миру, в которых несовершеннолетний злоумышленник, вероятно, и приобрел пистолет.

Сейчас следователи вручили злоумышленнику сообщение о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК) и будут требовать в суде избрать ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.