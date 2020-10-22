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Главная страница » Blog » Происшествия » Полицейские разыскивают свидетелей ДТП под Николаевом, в котором пострадало три человека

Полицейские разыскивают свидетелей ДТП под Николаевом, в котором пострадало три человека

Полицейские разыскивают свидетелей ДТП под Николаевом, в котором пострадало три человека
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Вчера, 21 октября, около 7:00 на автодороге Р-06 «Благовещенское — Николаев» вблизи Николаева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика Renault с прицепом и Chevrolet Lacetti.  Об этом сообщили в ГУНП в Николаевской области.

d2 1024x768 - Полицейские разыскивают свидетелей ДТП под Николаевом, в котором пострадало три человека

В результате столкновения транспортных средств 50-летний водитель легковушки, а также двое его пассажирок 50-ти и 31-го годов, с телесными повреждениями разной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет. Устанавливаются обстоятельства ДТП и его причины. Продолжается следствие.

d1 1024x768 - Полицейские разыскивают свидетелей ДТП под Николаевом, в котором пострадало три человека

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, запечатлевшие автоаварию, обратиться по телефонам (067) 512-91-13 или 102 .

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Елена Кораб

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