22 февраля в Центральном районе города сотрудники Управления по борьбе с наркопреступностью заметили мужчину, который раскладывал закладки. Об этом сообщили в ГУНП в Николаевской области.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая совместно с оперативниками УБН изъяли у 22-летнего местного жителя 17 микропробирок с PVP, которые, по его словам, он намеревался распространить на территории района.

В дальнейшем по месту жительства злоумышленника следователи отделения полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры провели неотложные следственно-розыскные действия и изъяли 23 микропобиркы с PVP, 38 марок LSD и 21 таблетку MDMA (экстази). Стоимость изъятого по ценам черного рынка составляет около 35 000 гривен.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 307 УК «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения. Все изъятое полицейские направили на экспертное исследование. Продолжается следствие.