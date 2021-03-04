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Главная страница » Blog » Криминал » Полицейские задержали группу аферистов, выманивавших деньги с николаевцев

Полицейские задержали группу аферистов, выманивавших деньги с николаевцев

Полицейские задержали группу аферистов, выманивавших деньги с николаевцев
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Во вторник, 2 марта, в полицию позвонила жительница Николаева. Из разговора с женщиной полицейские узнали, что ее 82-летняя соседка стала жертвой мошенников. Она, под предлогом денежной реформы, обменяла у незнакомки настоящие 15 тысяч гривен на сувенирные.

Как рассказала сама старушка, аферистка была не славянской внешности. В доверие к пенсионерке та смогла войти представившись сотрудницей социальной службы. В ходе расследования правоохранители выяснили: мошенниц было двое.

Вдвоем за день женщины могли обмануть до 4 жертв. Кроме того, добычей они делились с так называемым куратором — ранее судимым жителем Широкой Балки.

Следователи и оперативники провели ряд обысков, в результате которых изъяли у фигурантов дела деньги, телефоны и другие вещественные доказательства. Сейчас устанавливается их причастность к другим подобным преступлениям.

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Алина Сидорова

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