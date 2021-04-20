Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 35-летнего николаевца. Об этом сообщили в ГУНП.
Вероятный 46-летний убийца нанес смертельное ножевое ранение своей жертве возле продуктового магазина на улице Военной.
Причастное к преступлению лицо удалось разыскать благодаря принятым розыскным мероприятиям.
Злоумышленник оказался знакомым потерпевшего. Известно, что во время конфликта между мужчинами возникла ссора из-за, в ходе которой было нанесено ножевое ранение. Чем изъяли и направили на экспертное исследование.
Ранее судимого мужчину доставили в отдел полиции, где следователи задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины.
Николаевцу.
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