Днем 25 января в районе дома № 158 на проспекте Центральном в Николаеве водитель автомобиля ЗАЗ Lanos сбил мужчину, который переходил дорогу возле нерегулируемого пешеходного перехода. О ДТП сообщили в ГУНП в Николаевской области.

В результате ДТП пешехода с травмами доставили в больницу.

Событие квалифицированно, предварительно, по признакам ч. 1 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, запечатлевших ДТП, обратиться по телефонам 093-483-63-79 или 102.