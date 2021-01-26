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Главная страница » Blog » Происшествия » Полиция ищет свидетелей ДТП на Центральном проспекте, в котором пострадал пешеход

Полиция ищет свидетелей ДТП на Центральном проспекте, в котором пострадал пешеход

Полиция ищет свидетелей ДТП на Центральном проспекте, в котором пострадал пешеход
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Днем 25 января в районе дома № 158 на проспекте Центральном в Николаеве водитель автомобиля ЗАЗ Lanos сбил мужчину, который переходил дорогу возле нерегулируемого пешеходного перехода. О ДТП сообщили в ГУНП в Николаевской области.

В результате ДТП пешехода с травмами доставили в больницу.

Событие квалифицированно, предварительно, по признакам ч. 1 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, запечатлевших ДТП, обратиться по телефонам 093-483-63-79 или 102.

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Алина Сидорова

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